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Патриархия распространяет информацию в связи с праздником Светицховлоба


13.10.2020   14:40


Патриархия Грузии распространяет информацию в связи с праздником Светицховлоба.

«14 октября этого года, чтобы попасть в храм на праздник Светицховлоба на машине, пропуск не потребуется.

13 октября молебен начнется в 17:00, а 14 октября литургия начнется в 10:00.

При входе во двор храма в целях безопасности людей в связи с вирусом, будет измеряться температура.

Всем необходимо иметь маску и соблюдать дистанцию», — говорится в заявлении Патриархии.

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