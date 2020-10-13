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Патриархия распространяет информацию в связи с праздником Светицховлоба
13.10.2020 14:40
Патриархия Грузии распространяет информацию в связи с праздником Светицховлоба.
«14 октября этого года, чтобы попасть в храм на праздник Светицховлоба на машине, пропуск не потребуется.
13 октября молебен начнется в 17:00, а 14 октября литургия начнется в 10:00.
При входе во двор храма в целях безопасности людей в связи с вирусом, будет измеряться температура.
Всем необходимо иметь маску и соблюдать дистанцию», — говорится в заявлении Патриархии.
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