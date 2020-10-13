

Патриархия распространяет информацию в связи с праздником Светицховлоба

13.10.2020 14:40





Патриархия Грузии распространяет информацию в связи с праздником Светицховлоба.



«14 октября этого года, чтобы попасть в храм на праздник Светицховлоба на машине, пропуск не потребуется.



13 октября молебен начнется в 17:00, а 14 октября литургия начнется в 10:00.



При входе во двор храма в целях безопасности людей в связи с вирусом, будет измеряться температура.



Всем необходимо иметь маску и соблюдать дистанцию», — говорится в заявлении Патриархии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





