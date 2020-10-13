

Созданы пять мообильных групп в целях превенции COVID-19

13.10.2020 18:51





По решению Минздрава Грузии, в целях превенции COVID-19 будет создано 5 мобильных групп, одна из которых отравится в Аджарию, одна – в Имеретию, а три останутся в Тбилиси. Как заявил журналистам генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, решение о создании мобильных групп было принято на встрече министра здравоохранения и расширенной клинической группы.



Как пояснил Тенгиз Церцвадзе, принято очень важное решение, предполагающее то, что существующий гайдлайн был заново пройден, и были обсуждены все его современные требования и данные. По словам Церцвадзе, эти данные скоро будут опубликованы.



«Решено создать бригаду из 5 мобильных групп, в состав которых войдут: один инфекционист, один ведущий реаниматолог и один представитель министерства, официальное лицо. Кроме того, в две группы добавлены несколько практических врачей, у которых есть большой опыт в плане COVID-19. Сейчас одна из этих групп отравится в Аджарию. Вторая группа поедет в Кутаиси, а три группы будут работать в Тбилиси.



У этой группы будет смешанная функция. Во-первых, она сделает аудит, оценит сильные и слабые стороны той или иной клиники, в частности, кто, где испытывает трудности. Затем на это отреагирует министерство с точки зрения усиления того или иного звена.



Необходимость этого возникла из-за тенденции последних 2-3 недель, когда фиксировался прирост случаев. Есть и рост смертности, хоть это и единичные случаи. Я надеюсь, что результаты Грузия ощутит через какую-то неделю», - заявил Тенгиз Церцвадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





