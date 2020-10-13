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В Грузии исключительно от коронавируса скончались лишь 2-3 человека - Церцвадзе


13.10.2020   20:07


По словам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, за время пандемии в Грузии исключительно от коронавируса скончались лишь 2-3 человека. Об этом он сообщил журналистам после встречи в Минздраве.

Как отметил врач, большая часть летальных исходов приходится на лиц старше 70 лет, страдавших сопутствующими заболеваниями. На граждан моложе 65-ти лет приходится лишь около 10% смертей, добавил Церцвадзе.

«При Covid-19 наблюдается тенденция к быстрому ухудшению состояния здоровья. И если принимаются срочные меры, пациент может умереть от осложнений, остановки сердца или других патологий».

Отметим, что 13 октября в Грузии был побит антирекорд по числу смертельных исходов от коронавируса – за сутки скончались 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от Covid-19, достигло 102-х.

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