

В Грузии исключительно от коронавируса скончались лишь 2-3 человека - Церцвадзе

13.10.2020 20:07





По словам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, за время пандемии в Грузии исключительно от коронавируса скончались лишь 2-3 человека. Об этом он сообщил журналистам после встречи в Минздраве.



Как отметил врач, большая часть летальных исходов приходится на лиц старше 70 лет, страдавших сопутствующими заболеваниями. На граждан моложе 65-ти лет приходится лишь около 10% смертей, добавил Церцвадзе.



«При Covid-19 наблюдается тенденция к быстрому ухудшению состояния здоровья. И если принимаются срочные меры, пациент может умереть от осложнений, остановки сердца или других патологий».



Отметим, что 13 октября в Грузии был побит антирекорд по числу смертельных исходов от коронавируса – за сутки скончались 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от Covid-19, достигло 102-х.



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