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В Грузии от коронавируса умерли 7 пациентов


14.10.2020   12:10


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 7 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge

Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 109.

Сегодня выявлено 680 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в Грузии подтвержден 13 521 случай коронавируса, выздоровели еще 292 пациентов, общее количество выздоровевших составляет 7 159.

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