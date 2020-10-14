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В Грузии от коронавируса умерли 7 пациентов
14.10.2020 12:10
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 7 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge
Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 109.
Сегодня выявлено 680 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в Грузии подтвержден 13 521 случай коронавируса, выздоровели еще 292 пациентов, общее количество выздоровевших составляет 7 159.
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