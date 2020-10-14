

В Грузии от коронавируса умерли 7 пациентов

14.10.2020 12:10





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 7 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge



Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 109.



Сегодня выявлено 680 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в Грузии подтвержден 13 521 случай коронавируса, выздоровели еще 292 пациентов, общее количество выздоровевших составляет 7 159.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





