

Из новых случаев коронавируса 297 зафиксировано в Тбилиси, 189 - в Аджарии и 150 - в Имерети

14.10.2020 12:10





По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 680 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 297 зафиксировано в Тбилиси, 189 — в Аджарии и 150 — в Имерети.



Остальные случаи распределены по другим регионам.



«Распределение новых случаев коронавируса выглядит следующим образом: к сожалению, количество случаев в Тбилиси увеличилось — 44 процентов, что соответствует новым 297 подтвержденным случаям. Количество случаев заражения немного снизилось в Аджарии, зафиксировано 189 случаев, 150 — в Имерети и единичные случаи — в других регионах. В частности, 12 случаев в Шида Картли, 11 — в Квемо Картли, девять — в Мцхета-Мтианети, шесть — в Гурии, три — в Самегрело-Земо Сванети, два — в Кахети и один — в Самцхе-Джавахети», — заявила Марина Энделадзе.













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