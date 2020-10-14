

Гамкрелидзе: Началась вторая волна

14.10.2020 13:14





По словам главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, с момента фиксирования коронавируса в стране было всего проведено 748 000 PCR -тестов. Как пояснил Амиран Гамкрелидзе после заседания Межведомственного координационного совета, врачи скорой и неотложной помощи будут тестироваться на коронавирус каждые 72 часа.



Кроме того, глава Центра заявляет, что эпидситуация становится напряженнее, началась вторая волна, которая с точки зрения численности сильна, однако относительно легче в плане тяжести.



«Всего с начала в стране было проведено в общей сложности 748 000 PCR-тестов, в последние дни у нас ежедневный показатель 8 000, в последний месяц в среднем 8 500, а вчера у нас было 7 532 теста. Как известно, в режим тестирования были внесены определенные изменения, сейчас подключается большая группа моих коллег, то есть все медицинские работники будут проходить тестирование раз в две недели, а наиболее критичные работники, например, врачи реанимации ковид-клиник, будут проходить тестирование раз в неделю...



В целом, положительный показатель результатов PCR-теста в течение всего этого периода составляет 1,82%, и за последние две недели у нас 6% положительности, что является высоким и особенно высокий он в Аджарии, это около 22%, а затем уже высокий показатель в Имерети - 7%. В Тбилиси пока что 4% положительности, но это требует внимания.



Подводя итог статистических данных, в целом и в нашей стране, эпидситуация постепенно становится напряженнее, и это было ожидаемо осенью, началась вторая волна, которая сильнее с численной точки зрения, но относительно более легкая по степени тяжести, т.е. больше легких и бессимптомных случаев. До 36% пациентов являются бессимптомными на момент постановки диагноза, то есть довольно большая часть бессимптомных и легких пациентов, которыми должны управлять на дому врачи первичного здравоохранения, а у кого нет возможности изолироваться дома, - под наблюдением медицинского персонала в ковид-больницах. В стационар должны попадать тяжелые и критические пациенты, кто обязательно нуждается в интенсивной терапии», - сказал Гамкрелидзе.



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