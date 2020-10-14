

Грузия переходит на новый метод борьбы с коронавирусом

14.10.2020 13:20





В министерстве здравоохранения Грузии было принято решение создать пять мобильных групп, которые будут состоять из одного инфекциониста, врача «скорой помощи» и сотрудника министерства.



Процесс лечения по всей стране будут контролировать мобильные группы, соответствующие изменения внесли в протокол лечения инфицированных коронавирусом.



Одна из таких команд будет направлена в Аджарию, еще одна — в регион Имерети, а три будут работать в Тбилиси.



Группы наделены разными полномочиями, включая проведение аудита, оценку слабых и сильных сторон ковид-больниц и информирования министерства для последующего реагирования.



«Мобильные группы были созданы после ухудшения эпидемиологической ситуации за последние несколько недель и нескольких десятков смертей», сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



«Необходим немедленный ответ [на более серьезную эпидемиологическую ситуацию]. Через неделю Грузия почувствует результат », — сказал Церцвадзе.



Он отметил, что сейчас к процессу лечения Covid-19 подключены 35 больниц, тогда как сначала только 11 больниц принимали пациентов с коронавирусом.



Министр по делам перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе встретилась с представителями групп, созданных для борьбы с Covid-19.



«Грузия переходит к более активной фазе управления, и действительно важно больше привлекать практикующих врачей на уровне оперативного управления», — сказала Тикарадзе.



По ее словам, будут обсуждены все рекомендации и руководства для управления эпидемией и новые правила будут введены на основе практического опыта.



Церцвадзе также отметил, что новые знания в области борьбы с коронавирусом накапливаются в мире каждый день и необходимо соответствующим образом обновлять руководящие принципы.



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