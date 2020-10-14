|
|
|
Грузия переходит на новый метод борьбы с коронавирусом
14.10.2020 13:20
В министерстве здравоохранения Грузии было принято решение создать пять мобильных групп, которые будут состоять из одного инфекциониста, врача «скорой помощи» и сотрудника министерства.
Процесс лечения по всей стране будут контролировать мобильные группы, соответствующие изменения внесли в протокол лечения инфицированных коронавирусом.
Одна из таких команд будет направлена в Аджарию, еще одна — в регион Имерети, а три будут работать в Тбилиси.
Группы наделены разными полномочиями, включая проведение аудита, оценку слабых и сильных сторон ковид-больниц и информирования министерства для последующего реагирования.
«Мобильные группы были созданы после ухудшения эпидемиологической ситуации за последние несколько недель и нескольких десятков смертей», сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
«Необходим немедленный ответ [на более серьезную эпидемиологическую ситуацию]. Через неделю Грузия почувствует результат », — сказал Церцвадзе.
Он отметил, что сейчас к процессу лечения Covid-19 подключены 35 больниц, тогда как сначала только 11 больниц принимали пациентов с коронавирусом.
Министр по делам перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе встретилась с представителями групп, созданных для борьбы с Covid-19.
«Грузия переходит к более активной фазе управления, и действительно важно больше привлекать практикующих врачей на уровне оперативного управления», — сказала Тикарадзе.
По ее словам, будут обсуждены все рекомендации и руководства для управления эпидемией и новые правила будут введены на основе практического опыта.
Церцвадзе также отметил, что новые знания в области борьбы с коронавирусом накапливаются в мире каждый день и необходимо соответствующим образом обновлять руководящие принципы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна