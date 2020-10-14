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В Грузии начал функционировать новый сервис – электронный апостиль
14.10.2020 13:54
В Грузии с октября начал функционировать новый сервис – электронный апостиль.
Таким образом граждане Грузии и представители других стран смогут пользоваться ускоренным международным обменом официальной документацией некоммерческого характера.
Например, для подачи в зарубежные учреждения такой документации как дипломы, решения судов, свидетельства о рождении, всего около 100 типов документов.
Грузия стала 19-й страной из 119 уже внедривших эту инновационную услугу.
Информацию об этом распространяет Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), которая является одним из спонсоров проекта.
Апостиль (фр. Apostille) — международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. Штамп «Апостиль» ставится только на оригиналы документов государственного образца. Апостиль не требует иного заверения или легализации документа и признается официальными органами всех государств-участников Гаагской конвенции 1961 года.
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