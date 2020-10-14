Гамкрелидзе: 362 из 680 новых случаев коронавируса — это пациенты с симптомами

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14.10.2020 14:35





Freedom House: правительства используют COVID-19 для ограничения свободы в интернете

Автор:СОВАОпубликовано: 14.10.2020SHARETWEET

Согласно последнему отчету Freedom House, глобальная свобода интернета снижается вот уже десятый год. В 2020 году правительства в качестве причины для онлайн-наблюдений, подавления протестов и контроля общества используют пандемию коронавируса.



Согласно ежегодному отчету правозащитников, власти десятков стран ссылаются на COVID-19 для того, чтобы «оправдать расширение механизмов наблюдения и внедрение новых технологий, которые ранее воспринимались как чрезмерное вторжение». В результате, свобода интернета упала в 26 из 65 стран, которые предусмотрены отчетом, обстановка улучшилась в 22-х.



Самый масштабный регресс наблюдается в Мьянме, Кыргызстане, Индии, Эквадоре и Нигерии. Свобода интернета в США ухудшается четвертый год подряд, в этом году Соединенные Штаты набрали всего 76 из 100 баллов. Грузия в отчете Freedom House продвинулась на один пункт по сравнению с прошлым годом — в этом году Freedom House поставил ей 76 баллов из максимальных 100, в 2019 году этот показатель составлял 75.



«Цифровая свобода в Грузии в целом защищена. Однако в этот период возникло несколько проблем, связанных с ростом кибератак и манипуляций с контентом внутри страны. Доступ в bнтернет продолжает расти, но усилия правительства по расширению интернет-инфраструктуры застопорились», — говорится в отчете.



По данным организации, только 20% из почти 4 миллиардов пользователей интернета, живут в странах с бесплатным доступом в сеть.



В качестве общей оценки президент Freedom House Майкл Абрамович говорит, что пандемия подпитывает растущую зависимость общества от цифровых технологий на фоне того, что интернет пространство с каждым годом становится все менее свободным.



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