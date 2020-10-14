

Патриарх о пандемии коронавируса: «Мы пройдем это испытание»

14.10.2020 16:29





Грузия и грузинский народ пройдут это испытание, посланное Господом, заявил Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй во время своей проповеди после праздничного Богослужения в храме Светицховели.



Говоря об испытании, патриарх подразумевал коронавирус — за последние сутки в стране было зарегистрировано 680 случаев, это стало новым рекордным суточным приростом.



«Мы должны сделать все для того, чтобы побороть это испытание, которое послал нам Господь, ту болезнь, которая свирепствует. Надеюсь, что Грузия и грузинский народ одолеют это испытание», — заявил патриарх.



В Грузии 14 октября, несмотря на пандемию коронавируса, отмечается религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба. День, который посвящен храму Светицховели, является официальным праздником и нерабочим днем.



У входа в храм Светицховели в городе Мцхета полицией установлены барьеры, всех верующих просят соблюдать дистанцию и носить маски. Всем, кто заходит в храм, проводят термоскрининг.



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