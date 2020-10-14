

Дело картографов: грузинский епископ принес извинения задержанным

14.10.2020 17:55





Епископ Маргветский и Убиси Мелкиседек Хачидзе принес извинения обвиняемым по т.н. делу картографов — Ивери Мелашвили и Наталье Ильичевой.



По словам епископа, для него недопустимо когда эту тему комментируют рядовые священнослужители, в то время когда даже член Синода не разобрался что происходит в действительности.



«Я слышал, что они говорили о том, что ждут когда откроется дверь и перед ними извинятся. Так вот, я извиняюсь перед этими людьми, за такое отношение к ним.



Я не смог понять, что происходит. Когда член Священного Синода не знает, что происходит, а в это время рядовой священнослужитель Грузинской церкви, обычный священник обсуждает эту тему, для меня это неприемлемо. Это произошло в 2014 году — почему молчали 6 лет? » — заявил епископ Маргвети и Убиси.



Титулярный Митрополит Вахтанг Цуртавели также выступил с заявлением в поддержку Мелашвили и Ильичевой.



Как заявил священнослужитель журналистам, по его мнению, Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева «состояли на службе государства и нельзя по чьей-то необдуманной указке, делать их жертвами».



Адвокат Натальи Ильичевой, задержанной по делу о делимитации границы с Азербайджаном, Нестан Лондаридзе рассказала в эфире телеканала «Формула», что ее подзащитная не понимает, за какое преступление она арестована.



«Я процитирую госпожу Наталью: «Каждую секунду я думаю, что дверь откроется, кто-то войдет и извинится за то, что я здесь оказалась и я выйду из тюрьмы», — сказала Нестан Лондаридзе.



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