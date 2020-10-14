

В Тбилиси закрылись несколько детских садов

14.10.2020 18:48





Через два дня после возобновления учебно-воспитательного процесса закрылись несколько детских садов в Тбилиси, сообщает Общественное телевидение.



После 12 октября на две недели был остановлен учебный процесс в детских садах №4 и №93, где коронавирус подтвердился у воспитателей.



«Это не повод для паники, потому что воспитатель находится в самоизоляции с 6 октября, ее не было в детском саду с момента выявления температуры, не было и в день открытия», — говорится на странице детского сада №93 в фейсбуке.



Кроме того, по имеющейся информации, из-за коронавируса на две недели приостановлен учебный процесс в одном из детских садов, расположенных в Диди Дигоми.



Учебный процесс в большинстве детских садов Тбилиси возобновился 12 октября. Исключениями стали детские сады № 53 (Глдани), №99 (Дидубе) и 36 (Крцаниси). По данным Тбилисского агентства по управлению детскими садами, у сотрудников этих трех детских садов были выявлены случаи заражения коронавирусом.



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