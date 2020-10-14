

В патриархии Грузии комментируют задержание картографов по делу Давид-Гареджи

14.10.2020 22:22





Члены Синода патриархии Грузии прокомментировали сегодня вопрос задержания картографов, которых обвиняют в неиспользовании карты 30-х годов, что, по мнению начавшегося в прокуратуре расследования, нанесло ущерб территориальной целостности страны.



Митрополит Маргвети и Убиси Мелхиседек заявил журналистам, что лично он, как представитель церкви, хотел бы извиниться перед задержанными экспертами, сотрудниками МИД и МВД Ивери Мелашвили и Натальей Ильчевой.



Он подчеркнул, что является членом Синода, однако ему неизвестно о том, о чем заявляет настоятель монастыря Давид-Гареджи архимандрит Кирион, который является главным свидетелем обвинения на процессе. Кирион утверждает, что эксперты намеренно не использовали карту 30-х годов, которая могла бы внести ясность в вопрос принадлежности Грузии некоторых участков границы, на которых расположена часть монастырского комплекса Давид-Гареджи.



«Вчера я слушал, как эти два человека [Мелашвили и Ильичева] говорят, что они невиновны, что они в недоумении и ждут, что дверь тюрьмы откроется и им принесут извинения. Я, как представитель церкви, хочу искренне принести извинения двум этим людям за то, как с ними обошлись», — заявил митрополит Мелхиседек.



«Я член Синода и не знаю, что происходит, и в то же время рядовой священник говорит об этой теме – это для меня неприемлемо. Так как в 2014 году обо всем это уже было известно [правительству], то почему они молчали шесть лет? Я не знаю», — отметил он.



Митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз Пачуашвили, в свою очередь заявил, что считает «безосновательное обвинение» экспертов в измене родины клеветой и преступлением.



«Это безосновательное обвинение, как можно обвинить человека в измене родине только из-за каких-то слухов, это очень неправильное поведение, мягко говоря, не поступайте так… Без обоснованного обвинения это выходит клевета, это очень плохое поведение и криминальное преступление», сказал митрополит.



Он призвал журналистов не делать поспешных выводов до тех пор, пока прокуратура не опубликовала итоги расследования: «Вы, журналисты, пытаетесь сделать это, чтобы добыть материалы и так опеределить, что происходит. Так не выйдет».



«С другой стороны, конечно же, есть то, что вызывает подозрения. Я не могу давать оценки, что вот, осталось две недели до выборов и почему-то именно сейчас активизировалась эта тема, но для меня это непонятно.



Вы видели эту карту? Кто-нибудь видел? Лично никто. Я и говорю об этом, посмотрите эту карту. На ней вообще нет Гареджи. Там нет вопросов по Гареджи. Чей это интерес, вы решите сами. Я говорю вам, что все карты, которые существуют, посмотрите, нигде нет разговора о Гареджи. Конечно же, есть вопрос демаркации, проблемный вопрос… Я говорю, опираясь на того, кто лично видел эти карты, что вопрос Гареджи на этой карте вообще не отмечен», сказал митрополит Николоз Пачуашвили.



Митрополит Цуртавели Вахтанг также связывает арест картографов с предвыборными процессами.



«Происходит то, что некоторые хотят записать себе очки, потому что пришло время выборов, время, когда они стараются показать народу, что вот, что-то происходит… Уже пора, чтобы в стране появилась группа ясно мыслящих людей», сказал митрополит.



Комментария для журналистов сделал и глава службы патриархии по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе.



«Неестественно в центр такой большой проблемы ставить двух человек, возможно, этими двумя людьми выяснение этого вопроса не ограничивается», – заявил Джагмаидзе. Он подчеркнул, что патриархия, со своей стороны, требовала от правительства «проявить внимание» к вопросу.



«Комиссия подчиняется МИД, поэтому все наши последние комментарии подразумевали то, что государство должно проявлять больше внимания к этому вопросу. Мы просили их внимания. Я не знаю, какие процессы шли там внутри, кто чему мешал, но мы говорили о том, что это не был здоровый процесс.



Когда мы стали интересоваться этим вопросом, то было это правительство, и мы жаловались этому правительству, и я видел комментарии, как претензии предъявляют прошлому правительству», отметил представитель патриархии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





