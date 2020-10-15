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Ничья в Скопье - Северная Македония vs Грузия 1:1
15.10.2020 11:02
Сборная Грузии упустила победу в важном и принципиальном гостевом матче со сборной Северной Македонии уже в добавленное арбитром время, когда хозяева поля реализовали пенальти. В результате игра в Скопье завершилась со счетом 1:1, как и в матче этих команд в Тбилиси, который состоялся 8 сентября.
Надо отметить красивейший гол 19-летнего Хвичи Кварацхелия, который стал полностью его индивидуальной заслугой.
По итогам 4 тура ситуация во второй группе дивизиона C Лиги наций УЕФА не изменилась — в группе сохраняется двоевластие, лидируют Северная Македония и Грузия, набравшие по 6 очков.
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