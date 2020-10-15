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В Поти у 116 сотрудников «Аджара текстиль» подтвердился коронавирус
15.10.2020 11:13
В Поти (регион Самегрело — Земо-Сванети) швейное предприятие «Аджара текстиль» прекратило работу после подтверждения коронавируса у 116 сотрудников. Об этом сообщает местное радио «Атинати».
Информацию журналистам подтвердил мэр Поти Гоча Курдгелия. По его словам, всего на фабрике трудоустроено до 1,3 тысячи человек. Из них 350 – это жители района. Остальные приезжают на работу из других муниципалитетов, в том числе соседних регионов Гурии и Аджарии.
«Вчера в лабораторию отправили образцы 417 сотрудников «Аджара текстиль». Поэтапно мы получаем ответы. У 116 лиц подтвердился COVID-19. «Аджара текстиль» уже прекратила работу», — сообщил Курдгелия.
Компания «Аджара текстиль» (Ajara Textile) функционирует на грузинском рынке с 2008 года. Сейчас она владеет тремя предприятиями в Батуми и Поти, где трудоустроено примерно шесть тысяч человек.
Компания, которая специализировалась преимущественно на производстве спортивной одежды, сотрудничает с известными международными брендами: Nike, Adidas, Puma, Lotto, Erima.
После начала пандемии, в марте текущего года, «Аджара текстиль» занялись производством марлевых защитных масок. На тот момент в стране существовал дефицит средств индивидуальной защиты. Благодаря мобилизации нескольких грузинских швейных предприятий, проблему удалось преодолеть.
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