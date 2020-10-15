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В Грузии переболевших коронавирусом призвали сдавать плазму крови
15.10.2020 11:30
Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе призвал переболевших коронавирусом сдавать плазму для переливания пациентам с тяжелой формой COVID-19.
В интервью телекомпании «Рустави 2» Церцвадзе сообщил, что благодаря этому методу в Грузии удалось спасти жизни шести тяжелобольных.
«Переливание плазмы довольно-таки эффективно… У нас спрашивают о том, почему мы не применяем этот метод еще чаще, если он настолько эффективнее… У нас нет доноров – не приходят. Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые переболели коронавирусом, чтобы они сдали плазму», — заявил Церцвадзе.
Суть метода плазмафереза заключается в том, что заразившимся людям переливают плазму – прозрачную и жидкую часть крови – от пациентов, которые смогли победить коронавирус и выработать к этой болезни иммунитет. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) еще в начале апреля выдало разрешение на применение процедуры в определенных случаях.
В Грузии в настоящее время 6362 активных случаев коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных с начала эпидемии составляет 13 521, а выздоровевших – 7 159. Скончались в стране 109 человек с COVID-19.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля.
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