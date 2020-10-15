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В Грузии выявлено 919 новых случаев коронавируса


15.10.2020   11:33


В Грузии выявлено 919 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

К этому времени в Грузии подтверждено 14 440 случаев коронавируса. Выздоровели еще 208 пациентов, общее число выздоровевших составляет 7 367 пациентов.

От коронавируса в стране умерли еще 4 пациента, всего количество умерших составляет 113 человека.

В режиме карантина находятся 5 792 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1042.

Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.

Напомним, вчера в Грузии было выявлено 680 новых случаев коронавируса.

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