

В Грузии выявлено 919 новых случаев коронавируса

15.10.2020 11:33





В Грузии выявлено 919 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 14 440 случаев коронавируса. Выздоровели еще 208 пациентов, общее число выздоровевших составляет 7 367 пациентов.



От коронавируса в стране умерли еще 4 пациента, всего количество умерших составляет 113 человека.



В режиме карантина находятся 5 792 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1042.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



Напомним, вчера в Грузии было выявлено 680 новых случаев коронавируса.





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