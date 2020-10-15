

Из новых случаев коронавируса 366 зафиксировано в Тбилиси, 286 - в Аджарии

15.10.2020 11:34





По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 919 новых случаев коронавируса в Грузии 366 связаны с Тбилиси, 286 — с Аджарией и 104 — с Имерети.



Остальные случаи распределены по другим регионам.



«У нас 366 новых случаев в Тбилиси, 286 — в Аджарии, 104 — в Имерети, 57 — в Самегрело-Земо Сванети, 44 — в Квемо Картли, 21 — в Шида Картли, по — в Кахети и Гурии, 11 — в Мцхета-Мтианети, 3 — в Самцхе-Джавахети. В Раче Лечхуми и Квемо Картли — по одному», — заявила Марина Энделадзе.





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