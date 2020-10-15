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Общественный транспорт в Аджарии заработает с 19 октября
15.10.2020 16:03
Общественный и междугородний транспорт в черноморском крае Аджария возобновит работу с 19 октября, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания правительства в четверг.
Движение общественного транспорта в Аджарии запрещено с 24 сентября на фоне резкого увеличения случав COVID-19. Тогда же ресторанам и другим развлекательным заведениям запретили работать в ночное время, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.
"Общественный транспорт, в том числе междугородний, заработает в Аджарии с 19 октября. Кроме того, в Аджарии сохранятся ограничения на образовательный процесс, а также ограничения на рестораны и развлекательные заведения", - сказал Гахария.
Что касается высших учебных заведений, то в тех случаях, где возможно перевести студентов на дистанционное обучение, это ограничение будет сохранено.
Глава правительства объяснил, что власти приняли такое решение после консультаций с эпидемиологами в связи с улучшением эпидситуации в Аджарии.
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