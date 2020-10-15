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Гамкрелидзе: Ковид по годовому показателю смертности постепенно опережает как СПИД, так и малярию, а отстает пока лишь от туберкулеза
15.10.2020 17:38
Ковид по годовому показателю смертности из инфекционных убийц отстает пока лишь от туберкулеза, - об этом заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, предположительно, скоро по показателю смертности он опередит как туберкулез, так и гепатит.
«Ковид по годовому показателю смертности постепенно опережает как СПИД, так и малярию, а из инфекционных убийц отстает пока лишь от туберкулеза. Однако, наверное, по существующим прогнозам, он опередит по годовому показателю и туберкулез, и гепатит», - заявил Гамкрелидзе.
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