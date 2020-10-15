

Гамкрелидзе: Ковид по годовому показателю смертности постепенно опережает как СПИД, так и малярию, а отстает пока лишь от туберкулеза

15.10.2020 17:38





Ковид по годовому показателю смертности из инфекционных убийц отстает пока лишь от туберкулеза, - об этом заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, предположительно, скоро по показателю смертности он опередит как туберкулез, так и гепатит.



«Ковид по годовому показателю смертности постепенно опережает как СПИД, так и малярию, а из инфекционных убийц отстает пока лишь от туберкулеза. Однако, наверное, по существующим прогнозам, он опередит по годовому показателю и туберкулез, и гепатит», - заявил Гамкрелидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





