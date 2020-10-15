

Хвича Кварацхелия создает атмосферу футбольного праздника

15.10.2020 18:39









15 и 18 ноября Грузия проведет домашние матчи с Арменией и Эстонией(по предварительным данным, эти матчи состоятся скорее всего в Батуми), а македонцы в те же дни дома встретятся с эстонцами и в гостях с Арменией, по итогам этих игр и определится победитель группы 2 дивизиона С Лиги Наций 2020-2021.



Вчерашний матч сборной Грузии с македонцам был важен не только с точки зрения турнирной таблицы группы 2 дивизиона С Лиги Наций 2020-2021, но и в плане подготовки к предстоящему 12 ноября в Тбилиси финальному поединку дивизиона Д Лиги Наций 2018-2020 между сборными этих стран. Матч 12 ноября станет историческим для сборных двух стран-ведь победитель этой встречи получит право играть в финальной части ЧЕ 2020, который должен был состояться в июне текущего года, но из-за пандемии по решению УЕФА был перенесен на июнь 2021 года. Ранее ни Грузия, ни Сев. Македония ни разу не играли в финальной части ЧЕ или ЧМ.



С учетом вышесказанного, игра 14 октября в Скопье привлекла особое внимание поклонников и специалистов футбола в десятках странах. В первой половине матча сборные Северной Македонии и Грузии, игравшие без группы опытных и ведущих футболистов, как бы присматривались друг к другу, играли плотно, порой жестко. Во втором же тайме команды показали красивый, открытый и динамичный футбол. Важнейшим, переломным эпизодом матча стал момент, когда голкипер македонцев Столе Димитриевски, стремясь опередить выходящего один на один форварда сборной Грузии, вышел из штрафной и сыграл рукой. Главный судья матча , польский арбитр Бартош Франковский, естественно, удалил его. Вратаря поменяли на запасного, в этой же игровой паузе главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс вывел на поле форварда Нику Качарава и атакующего полузащитника Хвичу Кварацхелия. Игра оживилась, буквально через минуту Качарава мог открыть счет, но пробитый им с близкого расстояния и трудной позиции мяч попал в штангу ворот хозяев. После этого настал час Хвичи Кварацхелия:получив на левом фланге пас от Ники Квеквескири, он мастерски стянул на себя двух защитников македонцев, легко обвел их и мощнейшим ударом с острого угла вколотил мяч в сетку ворот македонцев. Это был гол-шедевр, который как и игра Хвичи в последние месяцы вызвали блестящие отзывы многочисленных поклонников футбола. Большой знаток футбол, известный грузинский оперный певец, лауреат нескольких международных оперных конкурсов, уроженец Батуми Отари ( Бачо) Накашидзе в беседе с автором этих строк сказал:»Хвича Кварацхелия своей чудесной игрой создает атмосферу настоящего праздника футбола, благодаря изысканной игре таких мастеров как он футбол является самым популярным в мире видом спорта. Хвича-достойный продолжатель традиций гениальных грузинских футболистов прошлого!».



Это был первый гол 19-летнего Х.Кварацхелия в национальной сборной Грузии, в составе которой он сыграл пятый матч. Первую встречу за команду он провел в июне 2019 года против Гибралтара ( этот матч отборочного турнира ЧЕ со счетом 3:0 выиграла Грузия). Остальные встречи за национальную сборную Грузии он сыграл в последние два месяца. 5 сентября в выездном матче Лиги Наций 2020-2021 с командой Эстонии он сделал блестящую голевую , дальнюю передачу для Качарава и тот мастерски головой отправил мяч в сетку ворот эстонцев, принеся победу Грузии. 8 сентября в матче этого же группового этапа Лиги Наций против Сев. Македонии в Тбилиси Хвича мастерски обвел защитника гостей, ворвался в штрафную площадку гостей, но был сбит-пенальти умело пробил Торнике Окриашвили(игра закончилась вничью 1:1). 8 октября в вышеназванном матче с Беларусью Хвича обвел одного защитника гостей и сделал острую и точную передачу в штрафную Окриашвили, которого сбил игрок сборной Беларуси и пенальти четко пробил сам Окриашвили. И вот в выездном матче с македонцами Хвича вновь отличился-на этот раз он забил гол, показав изумительную технику, видение поля и умение точно и мастерски завершить созданный им же момент. Через несколько минут Хвича сделал отличный голевой пас для Вако Казаишвили, он мог увеличить счет, но удар Казаишвили отбил голкипер македонцев. Сборная Грузии имела несколько возможностей для взятия ворот македонцев, но не сумела реализовать эти моменты. А в конце матча македонцам удалось сравнять счет после того, как в весьма спорной ситуации главный арбитр назначил пенальти в ворота сборной Грузии-опытный форвард хозяев Алиоски с 11-метрового провел гол в ворота гостей.



Несмотря на досадную ничью, поклонники сборной Грузии очень надеются на то, что 12 ноября их любимая команда сможет выиграть дома финальный матч дивизиона Д Лиги Наций 2018-2020 и получит право играть в финальной части ЧЕ 2020.



Следует отметить, что за матчем 14 октября в Скопье наблюдали специально прибывшие туда из Софии ( расстояние 230 км ) посол Грузии в Болгарии и Северной Македонии (резиденция посольства находится в Софии) Тамар Лилуашвили и первый секретарь этого же посольства Грузии Важа Гварамия. Они как могли подбадривали игроков, тренеров и членов делегации сборной Грузии.



Наша команда провела матч в следующем составе:Лория(капитан), Табидзе, Кверквелия, Двали (Наваловский, 90), Джигаури, Гвилия, Квеквескири, Китейшвили (Лобжанидзе, 7), Даушвили (Кварацхелия, 70), Казаишвили (Кобахидзе, 90), Квилитая (Качарава, 70). После встречи Владимир Вайсс сказал, что « матч в Скопье оказался очень эмоциональным». «Сборная Грузии не использовала несколько голевых моментов для того, чтобы забить второй гол хозяевам, а в конце матча мы упустили победу, что позволило бы нам стать единоличным лидером групп. Через месяц мы встретимся в Тбилиси, в финале Лиги Наций , шансы команд расцениваю как 50 на 50 , мы играем дома»,- отметил Вайсс. В свою очередь 19-летний Х. Кварацхелия (с июля 2019 года он выступает за казанский "Рубин") сказал, что «рад тому, что забил первый гол в составе сборной Грузии». «Мы могли выиграть, но матч завершился вничью. Все впереди, 12 ноября у нас очень важная игра и мы все сделаем для того, чтобы добиться успеха и порадовать наших многочисленных поклонников»,- сказал Кварацхелия.



Тенгиз Пачкория, специально для



Фото: Х.Кварацхелия в матче с Северной Македонией - через секунду он забьет свой первый гол в сборной. фото с сайта Федерации футбола Грузии.





За последнюю неделю национальная футбольная сборная Грузии провела три официальных матча: 8 октября в Тбилиси со счетом 1:0 мы победили Беларусь в полуфинале дивизиона Д Лиги Наций 2018-2020, через три дня-11 октября- в польском городе Тыхы вничью 2:2 сыграли с Арменией матч группового этапа группы 2 дивизиона С Лиги Наций 2020-2021, а 14 октября поздно вечером вничью 1:1 завершили встречу этого же группового этапа с командой Северной Македонии. На сегодняшний день в этой группе лидируют команды Сев. Македонии и Грузии, которые после 4 встреч набрали по 6 очков, но по дополнительным статистическим показателям на первом месте пока македонцы, на втором –наша команда, на третьем месте в группе находится сборная Армении, которая 14 октября в гостях вничью 1:1 завершила выездной матч с Эстонией и после 4 игр набрала 5 очков. Эстония в 4 играх набрала два очка и пока на последнем месте в группе.15 и 18 ноября Грузия проведет домашние матчи с Арменией и Эстонией(по предварительным данным, эти матчи состоятся скорее всего в Батуми), а македонцы в те же дни дома встретятся с эстонцами и в гостях с Арменией, по итогам этих игр и определится победитель группы 2 дивизиона С Лиги Наций 2020-2021.Вчерашний матч сборной Грузии с македонцам был важен не только с точки зрения турнирной таблицы группы 2 дивизиона С Лиги Наций 2020-2021, но и в плане подготовки к предстоящему 12 ноября в Тбилиси финальному поединку дивизиона Д Лиги Наций 2018-2020 между сборными этих стран. Матч 12 ноября станет историческим для сборных двух стран-ведь победитель этой встречи получит право играть в финальной части ЧЕ 2020, который должен был состояться в июне текущего года, но из-за пандемии по решению УЕФА был перенесен на июнь 2021 года. Ранее ни Грузия, ни Сев. Македония ни разу не играли в финальной части ЧЕ или ЧМ.С учетом вышесказанного, игра 14 октября в Скопье привлекла особое внимание поклонников и специалистов футбола в десятках странах. В первой половине матча сборные Северной Македонии и Грузии, игравшие без группы опытных и ведущих футболистов, как бы присматривались друг к другу, играли плотно, порой жестко. Во втором же тайме команды показали красивый, открытый и динамичный футбол. Важнейшим, переломным эпизодом матча стал момент, когда голкипер македонцев Столе Димитриевски, стремясь опередить выходящего один на один форварда сборной Грузии, вышел из штрафной и сыграл рукой. Главный судья матча , польский арбитр Бартош Франковский, естественно, удалил его. Вратаря поменяли на запасного, в этой же игровой паузе главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс вывел на поле форварда Нику Качарава и атакующего полузащитника Хвичу Кварацхелия. Игра оживилась, буквально через минуту Качарава мог открыть счет, но пробитый им с близкого расстояния и трудной позиции мяч попал в штангу ворот хозяев. После этого настал час Хвичи Кварацхелия:получив на левом фланге пас от Ники Квеквескири, он мастерски стянул на себя двух защитников македонцев, легко обвел их и мощнейшим ударом с острого угла вколотил мяч в сетку ворот македонцев. Это был гол-шедевр, который как и игра Хвичи в последние месяцы вызвали блестящие отзывы многочисленных поклонников футбола. Большой знаток футбол, известный грузинский оперный певец, лауреат нескольких международных оперных конкурсов, уроженец Батуми Отари ( Бачо) Накашидзе в беседе с автором этих строк сказал:»Хвича Кварацхелия своей чудесной игрой создает атмосферу настоящего праздника футбола, благодаря изысканной игре таких мастеров как он футбол является самым популярным в мире видом спорта. Хвича-достойный продолжатель традиций гениальных грузинских футболистов прошлого!».Это был первый гол 19-летнего Х.Кварацхелия в национальной сборной Грузии, в составе которой он сыграл пятый матч. Первую встречу за команду он провел в июне 2019 года против Гибралтара ( этот матч отборочного турнира ЧЕ со счетом 3:0 выиграла Грузия). Остальные встречи за национальную сборную Грузии он сыграл в последние два месяца. 5 сентября в выездном матче Лиги Наций 2020-2021 с командой Эстонии он сделал блестящую голевую , дальнюю передачу для Качарава и тот мастерски головой отправил мяч в сетку ворот эстонцев, принеся победу Грузии. 8 сентября в матче этого же группового этапа Лиги Наций против Сев. Македонии в Тбилиси Хвича мастерски обвел защитника гостей, ворвался в штрафную площадку гостей, но был сбит-пенальти умело пробил Торнике Окриашвили(игра закончилась вничью 1:1). 8 октября в вышеназванном матче с Беларусью Хвича обвел одного защитника гостей и сделал острую и точную передачу в штрафную Окриашвили, которого сбил игрок сборной Беларуси и пенальти четко пробил сам Окриашвили. И вот в выездном матче с македонцами Хвича вновь отличился-на этот раз он забил гол, показав изумительную технику, видение поля и умение точно и мастерски завершить созданный им же момент. Через несколько минут Хвича сделал отличный голевой пас для Вако Казаишвили, он мог увеличить счет, но удар Казаишвили отбил голкипер македонцев. Сборная Грузии имела несколько возможностей для взятия ворот македонцев, но не сумела реализовать эти моменты. А в конце матча македонцам удалось сравнять счет после того, как в весьма спорной ситуации главный арбитр назначил пенальти в ворота сборной Грузии-опытный форвард хозяев Алиоски с 11-метрового провел гол в ворота гостей.Несмотря на досадную ничью, поклонники сборной Грузии очень надеются на то, что 12 ноября их любимая команда сможет выиграть дома финальный матч дивизиона Д Лиги Наций 2018-2020 и получит право играть в финальной части ЧЕ 2020.Следует отметить, что за матчем 14 октября в Скопье наблюдали специально прибывшие туда из Софии ( расстояние 230 км ) посол Грузии в Болгарии и Северной Македонии (резиденция посольства находится в Софии) Тамар Лилуашвили и первый секретарь этого же посольства Грузии Важа Гварамия. Они как могли подбадривали игроков, тренеров и членов делегации сборной Грузии.Наша команда провела матч в следующем составе:Лория(капитан), Табидзе, Кверквелия, Двали (Наваловский, 90), Джигаури, Гвилия, Квеквескири, Китейшвили (Лобжанидзе, 7), Даушвили (Кварацхелия, 70), Казаишвили (Кобахидзе, 90), Квилитая (Качарава, 70). После встречи Владимир Вайсс сказал, что « матч в Скопье оказался очень эмоциональным». «Сборная Грузии не использовала несколько голевых моментов для того, чтобы забить второй гол хозяевам, а в конце матча мы упустили победу, что позволило бы нам стать единоличным лидером групп. Через месяц мы встретимся в Тбилиси, в финале Лиги Наций , шансы команд расцениваю как 50 на 50 , мы играем дома»,- отметил Вайсс. В свою очередь 19-летний Х. Кварацхелия (с июля 2019 года он выступает за казанский "Рубин") сказал, что «рад тому, что забил первый гол в составе сборной Грузии». «Мы могли выиграть, но матч завершился вничью. Все впереди, 12 ноября у нас очень важная игра и мы все сделаем для того, чтобы добиться успеха и порадовать наших многочисленных поклонников»,- сказал Кварацхелия.Тенгиз Пачкория, специально для Грузия Online Фото: Х.Кварацхелия в матче с Северной Македонией - через секунду он забьет свой первый гол в сборной. фото с сайта Федерации футбола Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





