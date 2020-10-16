

В Грузии зафиксировано 887 новых случаев коронавируса

16.10.2020 11:02





Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 124. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 11 пациентов. Это – максимальный показатель за все время пандемии.



Среди умерших – 41-летняя женщина, которая скончалась в батумской ковид-гостинице.



Днём ранее сообщалось о смерти четверых инфицированных коронавирусом пациентов.



По данным портала StopCov.ge, за сутки в Грузии зафиксировано 887 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 15 327.



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