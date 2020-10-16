

За последние сутки в Грузии от коронавируса умерли 11 пациентов

16.10.2020 11:18





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 11 пациентов, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 124.



Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Сегодня в Грузии выявлено 887 новых случаев заражения коронавирусом. К этому времени в стране в общей сложности подтверждено 15 327случаев коронавируса.



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