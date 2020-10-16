

Из 887 новых случаев коронавируса 342 выявлено в Аджарии, 277 - в Тбилиси

16.10.2020 11:41





По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 887 новых случаев коронавируса 342 выявлены в Аджарии, 277 — в Тбилиси и 198 — в Имерети.



«На сегодняшний день большинство случаев — 342 по-прежнему в Аджарии. Количество новых случаев в Тбилиси сегодня немного снизилось и составило 277. 198 случаев зафиксировано в Имерети, 22 — в Самегрело-Земо Сванети, 11 — в Гурии, 12 — в Шида Картли, 3 — в Квемо Картли, 10 — в Мцхета-Мтианети, 7 — в Кахети, 3 — в Самцхе-Джавахети, 2 — в Рача, Лечхуми и Квемо Сванети», — заявила Марина Энделадзе.



Что касается Тбилисской инфекционной больницы, то в настоящее время в клинике проходят лечение 62 человека с коронавирусом.



«Что касается нашего центра, то в настоящее время там 62 человека с коронавирусом, большинство из них находятся в состоянии тяжелее средней и тяжелой степени, у нас есть критические пациенты, но в настоящее время они не находятся на инвазивном управляемом дыхании», — заявила Энделадзе.



Сегодня Грузии выявлено 887 новых случаев коронавируса. К этому времени в Грузии подтверждено 15 327 случаев коронавируса. Выздоровели еще 246 пациентов, общее число выздоровевших составляет 7 613 пациентов. От коронавируса в стране умерли еще 11 пациента, всего количество умерших составляет 124 человека.



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