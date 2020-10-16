

Советник генсека ООН: 94% шанса, что вакцины не будет не то что до конца года, но и вообще

16.10.2020 13:40







Шанс того, что вакцины у нас не будет вообще, составляет 94%. Это говорит наука, - об этом в программе «Ньюсрум» на канале «Палитраньюс» заявил советник генсека ООН в области здравоохранения Георгий Пхакадзе.



По его словам, на изготовление вакцины нужно от одного до 5 миллиардов долларов и период от 2 до 5 лет.



«В плане вакцин ничего не изменилось. В целом на подготовку вакцины нужно от 1 до 5 миллиардов долларов и время от 2 до 5 лет, коэффициент ее эффективности же 6 процентов. Нам не стоит ждать скороспелой вакцины, у нас ее не будет ни в этом году и ни в следующем. Быстро вакцины не будет! Такая игра с наукой, - а давайте сделаем вакцину за два года - неправильна. Шанс того, что вакцины у нас вообще не будет, 94%. Это наука. Это говорит не Георгий Пхакадзе, а наука», - заявил Пхакадзе.



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