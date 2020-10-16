

Армянский и азербайджанский священнослужители вместе помолились за мир

16.10.2020 15:19

"СОВА"



В Грузинской евангелистской баптистской церкви состоялась межконфессиональная литургия за мир на Кавказе. В храме звучали молитвы из Евангелия и Корана. В богослужении вместе участвовали, в том числе, представители армянского и азербайджанского духовенства и их паства.



Во время литургии молитвы о мире возносились на грузинском, армянском, езидском (курдском) и арабском языках. Службу возглавил митрополит Тбилиси Малхаз Сонгулашвили, которому помогали шейх Миртаг Асадов и отец Нарек Кущян, представляющие азербайджанскую и армянскую общины соответственно.



Как говорится в заявлении Грузинской евангелистской баптистской церкви, мероприятие было отмечено духом мира и согласия. Армянское и азербайджанское духовенство поблагодарило Церковь за инициативу и обменялись словами надежды на мирное будущее. По итогам богослужения священнослужители сделали совместное заявление. В нем они пообещали проводить аналогичные службы каждую субботу в 19:00 до тех пор, пока конфликт между Баку и Ереваном не закончится.



Грузинский, азербайджанский, армянский и езидский священнослужители также призвали в это же самое время читать молитвы и все другие церкви, синагоги, мечети и зияраты. «У мира и примирения не должно быть альтернатив», — заявили представители разных конфессий.





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