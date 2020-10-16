

20 школ в Тбилиси, Зугдиди, Рустави и Кутаиси перешли на дистанционное обучение

16.10.2020 15:37





В четырех городах - Тбилиси, Зугдиди, Рустави и Кутаиси, где с 1 октября возобновились занятия в классах для 1-6 классов, 20 школ и 55 отдельных классов перешли на полностью дистанционное обучение из-за случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявила заместитель министра образования Эка Дгебуадзе. Ее заявление распространила пресс-служба ведомства.



По словам Дгебуадзе, система управляет процессами, и доступ к обучению гарантирован каждому ученику.



По ее словам, в государственных школах Тбилиси, Зугдиди, Рустави и Кутаиси, где с 1 октября возобновлено обучение в классах для 1-6 классов, учатся 132 422 ученика.



«Министерство образования предложило ученикам и их родителям выбрать между дистанционным обучением и возобновлением обучения в классе. На сегодня из 130 000 учеников 1-6 классов около 10 000 учеников выразили желание получить дистанционное обучение», — заявила Дгебуадзе.





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