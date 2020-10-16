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Что делать после контакта с зараженным COVID-19 – рекомендации NCDC
16.10.2020 17:18
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) опубликовал рекомендации для лиц, которые находились в тесном контакте с инфицированными коронавирусом.
Гражданам советуют остаться в самоизоляции в течение 12 дней после последнего контакта с заболевшим. В течение этого периода они не должны ходить на работу или на учебу, за покупками в магазины. Принимать гостей также запрещено.
В том случае, если возможности изолироваться от членов семьи нет, гражданам придется носить дома медицинскую маску и соблюдать дистанцию – минимум один метр.
При этом лица, которые остаются в режиме изоляции, должны постоянно измерять температуру – два раза в день. В случае возникновения любых симптомов (температура, кашель, затрудненное дыхание) необходимо незамедлительно позвонить в «112» или обратиться к семейному врачу.
Одновременно в NCDC напоминают о важности гигиены. Мыть руки нужно с мылом и водой как минимум в течение 20 секунд. После руки следует продезинфицировать раствором, содержащим спирт. Также важно часто обрабатывать поверхности.
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