

Компания «Даги» построит новое здание Общественного вещателя Грузии

16.10.2020 19:59





Начинается закладка фундамента нового здания Общественного вещателя Грузии - соглашение о первой фазе строительства подписали генеральный директор Первого канала Тинатин Бердзенишвили и директор ООО "Даги" Михаил Шарангия.



Как сообщает Первый канал, первый этап проекта включает конструкционную и архитектурную часть строительства.



Компания «Даги» выиграла тендер, объявленный Первым каналом в июне 2020 года. Новое здание телекомпании расположится на площадью около двух гектаров.



"Мы надеемся, что реальное преобразование канала началось именно сегодня, с этого проекта", - сказала Тинатин Бердзенишвили.



Новое здание ОВГ будет строиться по тому проекту, который выбрали зрители. После того, как в мае 2020 года мэрия Тбилиси выдала разрешение на строительство, администрация телеканала предложила публике выбрать дизайн и визуального оформление нового здания в Facebook. И этот выбор был сделан.



Новое здание Общественного вещателя строится на улице Политковской в Ваке-Сабурталинском районе столицы. Ориентировочная стоимость проекта - 46,8 миллиона лари (15 миллионов долларов). Под строительство выделено два гектара земли.



Нынешнее здание ОВГ на улице Костава находится в аварийном состоянии. Попечительский совет еще в 2017 году обратился в министерство экономики выделить участок под новое здание.



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