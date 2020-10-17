

В Грузии зафиксировано 958 новых случаев коронавируса

17.10.2020 11:08





В Грузии выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, всего зарегистрировано 16 285 случаев инфицирования. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Кроме того, в Грузии от коронавируса умерли еще 4 пациента, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 128.



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