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В Грузии зафиксировано 958 новых случаев коронавируса


17.10.2020   11:08


В Грузии выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, всего зарегистрировано 16 285 случаев инфицирования. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Кроме того, в Грузии от коронавируса умерли еще 4 пациента, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 128.

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