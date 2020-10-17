

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

17.10.2020 11:30





По информации представителя Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из зарегистрированных за сутки в Грузии 958 новых случаев коронавируса, подавляющее большинство приходится на Тбилиси, Имерети и Аджарию. Статистика новых случаев коронавируса по регионам страны:



Тбилиси — 397;

Аджария — 226;

Имерети — 232;

Самегрело-Земо Сванети — 27;

Квемо Картли — 20;

Шида Картли — 14;

Мцхета-Мтианети — 15;

Кахети — 13;

Самцхе-Джавахети — 8;

Гурия — 6.



Сегодня выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 214 пациентов. В настоящее время в Грузии подтверждено 16 285 случаев коронавируса, из них выздоровели 7 827 инфицированных.



Вчера в Грузии было зарегистрировано 887 новых случаев коронавируса, выздоровели 246 больных.





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