Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии


17.10.2020   11:30


По информации представителя Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из зарегистрированных за сутки в Грузии 958 новых случаев коронавируса, подавляющее большинство приходится на Тбилиси, Имерети и Аджарию. Статистика новых случаев коронавируса по регионам страны:

Тбилиси — 397;
Аджария — 226;
Имерети — 232;
Самегрело-Земо Сванети — 27;
Квемо Картли — 20;
Шида Картли — 14;
Мцхета-Мтианети — 15;
Кахети — 13;
Самцхе-Джавахети — 8;
Гурия — 6.

Сегодня выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 214 пациентов. В настоящее время в Грузии подтверждено 16 285 случаев коронавируса, из них выздоровели 7 827 инфицированных.

Вчера в Грузии было зарегистрировано 887 новых случаев коронавируса, выздоровели 246 больных.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна