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Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии
17.10.2020 11:30
По информации представителя Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из зарегистрированных за сутки в Грузии 958 новых случаев коронавируса, подавляющее большинство приходится на Тбилиси, Имерети и Аджарию. Статистика новых случаев коронавируса по регионам страны:
Тбилиси — 397;
Аджария — 226;
Имерети — 232;
Самегрело-Земо Сванети — 27;
Квемо Картли — 20;
Шида Картли — 14;
Мцхета-Мтианети — 15;
Кахети — 13;
Самцхе-Джавахети — 8;
Гурия — 6.
Сегодня выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 214 пациентов. В настоящее время в Грузии подтверждено 16 285 случаев коронавируса, из них выздоровели 7 827 инфицированных.
Вчера в Грузии было зарегистрировано 887 новых случаев коронавируса, выздоровели 246 больных.
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