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МВД призывает граждан носить маски, соблюдать дистанцию и подчиняться указаниям полиции


18.10.2020   11:26


Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии в соответствии с решениями Межведомственного координационного совета с целью выполнения правил и рекомендаций по предотвращению распространения Сovid 19 продолжают интенсивный мониторинг станций метро. Информацию об этом распространяет МВД.

По их информации, у всех станций столичного метро мобилизованы патрульные инспекторы, которые для обеспечения безопасности граждан контролируют соблюдение лицами, входящими в метро, правила, действующие по предотвращению распространения коронавируса, и ношение масок. При необходимости патрульные инспекторы обеспечат граждан масками. Контроль также осуществляется патрульной полицией на внутренней территории станций метро.

МВД призывает граждан носить маски, по возможности соблюдать дистанцию и подчиняться указаниям сотрудников патрульной полиции.

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