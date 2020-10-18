

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

18.10.2020 11:58





По информации представителя Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из зарегистрированных за сутки в Грузии 1 192 новых случаев коронавируса, подавляющее большинство приходится на Тбилиси, Аджарию и Имерети. Статистика новых случаев коронавируса по регионам страны:



Тбилиси — 471;

Аджария — 343;

Имерети — 211;

Самегрело-Земо Сванети — 45;

Квемо Картли — 39;

Шида Картли — 37;

Гурия — 18;

Самцхе-Джавахети — 14;

Мцхета-Мтианети — 13;

Кахети — 11.





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