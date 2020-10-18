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Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии
18.10.2020 11:58
По информации представителя Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из зарегистрированных за сутки в Грузии 1 192 новых случаев коронавируса, подавляющее большинство приходится на Тбилиси, Аджарию и Имерети. Статистика новых случаев коронавируса по регионам страны:
Тбилиси — 471;
Аджария — 343;
Имерети — 211;
Самегрело-Земо Сванети — 45;
Квемо Картли — 39;
Шида Картли — 37;
Гурия — 18;
Самцхе-Джавахети — 14;
Мцхета-Мтианети — 13;
Кахети — 11.
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