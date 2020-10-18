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Энделадзе: Нужно соблюдать регуляции, поберечь себя, пощадить государство и нас, врачей
18.10.2020 12:35
По словам представителя Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, рост числа случаев заражения вирусом в Грузии является результатом несоблюдения регуляций.
Энделадзе еще раз призвала жителей столицы и население всей Грузии позаботиться о себе, государстве и врачах.
«Такой рост новых случаев в Тбилиси опять-таки связан с невыполнением регуляций. Еще раз призываю общество, жителей Тбилиси и всей Грузии поберечь себя, пощадить государство и нас, врачей, потому что нам приходится работать в очень сложных условиях. В Грузии уже началось активное распространение вируса, обязательно нужно соблюдать правила», — сказала Марина Энделадзе.
В Грузии сегодня выявлено 1192 новых случая коронавируса, 233 человека выздоровели, восемь пациентов скончались.
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