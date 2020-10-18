

Примерно у 80 детей в Озургетском муниципалитете проявились признаки энтеровируса

18.10.2020 19:35





Учебный процесс в детских садах в муниципалитете Озургети прекращен. Согласно заявлению мэрии Озургетского муниципалитета, причина в том, что примерно у 80 воспитанников были выявлены признаки предположительно энтеровируса.



Поясняется, что воспитательный процесс в детских садах не будет возобновлен до тех пор, пока соответствующие службы не установят причину этого факта.



Как заявляют в мэрии Озургетского муниципалитета, на данный момент признаки предполагаемого энтеровируса отмечаются у до 80 детей, только один находится на лечении в стационаре. Часть выздоровела, часть продолжает лечиться дома.



«В субботу у нескольких детей в одном из детских садов появились признаки диареи. На основании полученного сообщения Объединение детсадов начала исследовать, были ли подобные случаи в других детсадах. В течение дня ни в одном из детских садов такие факты не зафиксированы, однако вечером из 11 детских садов поступили сообщения о том, что у нескольких детей появились признаки вероятного энтеровируса.



Чтобы исключить пищевое отравление, было принято решение немедленно направить в детские сады для проверки представителей Национального агентства безопасности продовольствия и эпидемиологов.



По уточненной информации, признаки вероятного энтеровируса в настоящее время наблюдаются у до 80 детей, только один находится на лечении в стационаре. Часть выздоровела, часть продолжает лечиться дома.



Здесь же поясняем, что продукты и питьевая вода в полном соответствии с законодательством и санитарно-гигиеническими нормами поступили в детские сады 2 днями ранее.



Пока соответствующие службы не установят причину этого факта, воспитательный процесс в детских садах не будет возобновлен», - говорится в сообщении мэрии муниципалитета Озургети.



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