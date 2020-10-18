

За кого планируют голосовать граждане Грузии на выборах – опрос Ipsos

18.10.2020 23:38





26,2% избирателей на парламентских выборах намерены поддержать правящую партию «Грузинская мечта». Об этом свидетельствует последний социологический опрос, проведенный международной исследовательской компанией Ipsos по заказу оппозиционного телеканала «Мтавари».



Это третье исследование Ipsos. С момента проведения второго опроса, результаты которого были представлены 4 октября, рейтинг «Грузинской мечты» незначительно улучшился, как и рейтинг бывшей правящей партии «Национальное движение». За оппозиционные партии, напротив, теперь готовы голосовать больше граждан.



Теперь ответы на вопрос «За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы в парламент состоялись на следующей неделе?» распределились так:



• Грузинская мечта» — 26,2%;

• «Единое национальное движение» и объединенная оппозиция — 17,8%;

• «Новая Грузия – Стратегия Агмашенебели» — 5,3%;

• «Европейская Грузия» — 5,1%;

• «Лело для Грузии» — 2,7%;

• «Гирчи» — 2,7%;

• «Лейбористская партия» — 2,1%;

• «Альянс патриотов» — 1,2%;

• «Демократическое движение – Объединенная Грузия» — 0,7%;

• «Гражданское движение – Алеко Элисашвили» — 0,5%;

• Другие партии — 1,7%.



34% опрошенных либо не знают, за кого будут голосовать, либо отказались ответить.



По методу аллокации, ответы на тот же вопрос выглядят несколько иначе. После уточнения ответов неопределившихся респондентов, оппозиция в случае объединения уверенно опережает правящую партию.



Аллокация — это метод распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа ответов на дополнительные вопросы.



• Грузинская мечта» — 40,3%;

• «Единое национальное движение» и объединенная оппозиция — 31,2%;

• «Новая Грузия – Стратегия Агмашенебели» — 6,8%;

• «Европейская Грузия» — 6,8%;

• «Лело для Грузии» — 4,5%;

• «Гирчи» — 3,4%;

• «Лейбористская партия» — 2,6%;

• «Альянс патриотов» — 1,5%;

• «Демократическое движение – Объединенная Грузия» — 1,2%;

• «Гражданское движение – Алеко Элисашвили» — 1%;

• Другие партии — 0,7%.



Социологическое исследование было проведено по заказу телекомпании «Мтавари» международной компанией Ipsos-Франция. Опрос проводился с 8 по 15 октября. В масштабах Грузии методом прямого интервьюирования было опрошено 1500 респондентов, выбранных методом случайного отбора. Погрешность вычислений составляет +/-2,5%.



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