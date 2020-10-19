

В Аджарии возобновил работу муниципальный транспорт

19.10.2020 10:38





С сегодняшнего дня, 19 сентября, в Аджарии возобновилось движение общественного транспорта.



По информации правительства Аджарии, согласно решению Координационного совета на первом этапе восстановлено движение только муниципального транспорта, междугородний транспорт на данном этапе восстановлен не будет.



«Сохраняются точечные ограничения и отмена регуляций будет осуществляться поэтапно. О решении по междугороднему транспорту и поэтапном снятии других ограничений общественности будет сообщено дополнительно», - говорится в информации.



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