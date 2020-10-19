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42 детских сада закрыты в Тбилиси из-за подтверждения коронавируса среди персонала и воспитанников


19.10.2020   10:41


42 детских сада в Тбилиси закрыты из-за подтверждения коронавируса среди персонала и воспитанников. Об этом Первому каналу Грузии сообщил руководитель Агентства по управлению детскими садами Тбилиси Каха Гванцеладзе.

По его словам, коронавирусом заразились 42 человека, в том числе восемь детей, а остальные — сотрудники.

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