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42 детских сада закрыты в Тбилиси из-за подтверждения коронавируса среди персонала и воспитанников
19.10.2020 10:41
42 детских сада в Тбилиси закрыты из-за подтверждения коронавируса среди персонала и воспитанников. Об этом Первому каналу Грузии сообщил руководитель Агентства по управлению детскими садами Тбилиси Каха Гванцеладзе.
По его словам, коронавирусом заразились 42 человека, в том числе восемь детей, а остальные — сотрудники.
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