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Тбилисский футбольный клуб «Локомотив» ушел на самоизоляцию в полном составе
19.10.2020 11:25
Полный состав тбилисского футбольного клуба «Локомотив» ушел в самоизоляцию после того, как коронавирус подтвердился у одного из тренеров команды. Об этом сообщает телеканал «Мтавари» со ссылкой на руководителя клубы Георгия Кипиани.
По его словам, о факте заражения тренера «Локомотива» стало известно 14 октября. В настоящее время, в самоизоляции находятся игроки и тренеры команды, а также весь остальной стаф.
«Именно поэтому мы начали интенсивное тестирование, чтобы инфекция не распространилась», — сказал Кипиани.
По решению Федерации футбола Грузии, назначенная на 18 октября встреча «Локомотива» с «Динамо» была экстренно отменена. Матч должен был состояться в 13-м туре Национальной лиги на тбилисском стадионе Михаила Месхи. Игру перенесли на 8 ноября.
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