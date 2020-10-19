

Тбилисский футбольный клуб «Локомотив» ушел на самоизоляцию в полном составе

19.10.2020 11:25





Полный состав тбилисского футбольного клуба «Локомотив» ушел в самоизоляцию после того, как коронавирус подтвердился у одного из тренеров команды. Об этом сообщает телеканал «Мтавари» со ссылкой на руководителя клубы Георгия Кипиани.



По его словам, о факте заражения тренера «Локомотива» стало известно 14 октября. В настоящее время, в самоизоляции находятся игроки и тренеры команды, а также весь остальной стаф.



«Именно поэтому мы начали интенсивное тестирование, чтобы инфекция не распространилась», — сказал Кипиани.



По решению Федерации футбола Грузии, назначенная на 18 октября встреча «Локомотива» с «Динамо» была экстренно отменена. Матч должен был состояться в 13-м туре Национальной лиги на тбилисском стадионе Михаила Месхи. Игру перенесли на 8 ноября.



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