Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тбилисское метро будет патрулировать полиция


19.10.2020   11:55


По решению Межведомственного координационного совета, созданного для борьбы с коронавирусом, сотрудники патрульной полиции будут мониторить внутренний и внешний периметр метрополитена Тбилиси.

На всех станциях метро уже работают инспекторы. Цель такого решения – осуществление контроля за выполнением рекомендаций Минздрава по превенции распространения коронавируса и обеспечение безопасности граждан.

МВД Грузии призывает граждан носить защитные медицинские маски и учитывать здоровье и безопасность окружающих.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна