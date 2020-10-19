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Тбилисское метро будет патрулировать полиция
19.10.2020 11:55
По решению Межведомственного координационного совета, созданного для борьбы с коронавирусом, сотрудники патрульной полиции будут мониторить внутренний и внешний периметр метрополитена Тбилиси.
На всех станциях метро уже работают инспекторы. Цель такого решения – осуществление контроля за выполнением рекомендаций Минздрава по превенции распространения коронавируса и обеспечение безопасности граждан.
МВД Грузии призывает граждан носить защитные медицинские маски и учитывать здоровье и безопасность окружающих.
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