

В Грузии зафиксировано 1186 новых случаев коронавируса

19.10.2020 11:56





За последние 24 часа в Грузии выявлено 1186 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.



По ее словам, тем самым, общее количество случаев заражения выросло 18 663.



Как она отметила, от коронавируса в стране умерли еще 7 человек.



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