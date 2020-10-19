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В Грузии зафиксировано 1186 новых случаев коронавируса


19.10.2020   11:56


За последние 24 часа в Грузии выявлено 1186 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

По ее словам, тем самым, общее количество случаев заражения выросло 18 663.

Как она отметила, от коронавируса в стране умерли еще 7 человек.

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