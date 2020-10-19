

В Грузии от коронавируса умерли семь пациентов

19.10.2020 12:48





В Грузии от коронавируса умерли семь пациентов. Об этом заявила заведующая боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.



Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 143.



На сегодняшний день выявлено 1186 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в Грузии подтверждено 18 663 случая коронавируса. Выздоровели 278 пациентов.



Вчера в Грузии было выявлено 1192 новых случая коронавируса, выздоровели 233 пациента.



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