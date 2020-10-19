

По мнению 46%, шаги властей по части здравоохранения при пандемии были плохими – IPSOS

19.10.2020 13:05





Согласно исследованию IPSOS, 46% опрошенных считают, что меры, принятые властями в условиях пандемии коронавируса в направлении здравоохранения, были плохими. В ответ на этот вопрос 28% ответили, что наоборот- хорошими.



- Какие меры в условиях пандемии коронавируса были приняты в направлении здравоохранения?

Хорошими – 28%

Плохие – 46%



Согласно опросу, 67% опрошенных считают, что меры, принятые государством в отношении экономики в условиях пандемии коронавируса, были плохими.



- На вопрос, какие экономические меры были приняты в условиях пандемии коронавируса? Результаты распределились следующим образом:

Хорошими - 15%

Плохими - 67%



- 52% опрошенных считают, что правительство не смогло справиться с пандемией коронавируса.

Справилось – 19%

Не смогло справиться – 52%



Напомним, французская компания IPSOS по заказу «Главного канала» за две недели до выборов провела очередное третье исследование.



По заказу «Главного канала», IPSOS провела опрос с 8 по 15 октября. Всего было опрошено 1500 респондентов по всей Грузии. Погрешность составляет + -2,5%.

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