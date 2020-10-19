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По мнению 46%, шаги властей по части здравоохранения при пандемии были плохими – IPSOS
19.10.2020 13:05
Согласно исследованию IPSOS, 46% опрошенных считают, что меры, принятые властями в условиях пандемии коронавируса в направлении здравоохранения, были плохими. В ответ на этот вопрос 28% ответили, что наоборот- хорошими.
- Какие меры в условиях пандемии коронавируса были приняты в направлении здравоохранения?
Хорошими – 28%
Плохие – 46%
Согласно опросу, 67% опрошенных считают, что меры, принятые государством в отношении экономики в условиях пандемии коронавируса, были плохими.
- На вопрос, какие экономические меры были приняты в условиях пандемии коронавируса? Результаты распределились следующим образом:
Хорошими - 15%
Плохими - 67%
- 52% опрошенных считают, что правительство не смогло справиться с пандемией коронавируса.
Справилось – 19%
Не смогло справиться – 52%
Напомним, французская компания IPSOS по заказу «Главного канала» за две недели до выборов провела очередное третье исследование.
По заказу «Главного канала», IPSOS провела опрос с 8 по 15 октября. Всего было опрошено 1500 респондентов по всей Грузии. Погрешность составляет + -2,5%.
Предусмотренная законом информация публикуется на нашем сайте mtavari.tv в разделе «Выборы 2020».
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