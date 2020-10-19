

Еще 12 человек заразились коронавирусом в батумском доме престарелых

19.10.2020 16:02





Еще 12 бенефициаров батумского дома престарелых «Саване» заразились коронавирусом. Об этом сегодня сообщил директор учреждения, протоиерей Иоане Барамидзе.



Трое заболевших госпитализированы. У остальных девяти заболевание протекает с минимальными симптомами и их перевели в ковид-гостиницы.



За последний месяц коронавирус подтвердился у 120 пожилых людей, которые живут в «Саване». Из них семеро человек скончались. По словам Барамидзе, все они имели тяжелые сопутствующие заболевания.



70 стариков уже выздоровели. Самому старшему бенефициару дома престарелых, победившиму COVID-19, 87 лет.



«Мы продолжаем работу в карантинных условиях», — сообщил Барамидзе.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 1 186 новых фактов COVID-19. Из них 469 случаев (около 40%) выявлены в Тбилиси, а 360 (около 30%) – в Аджарии.



Сейчас в ковид-центрах Аджарии лечение продолжают 640 пациентов, 79 из которых помещены в реанимационные отделения.



В целом в Грузии коронавирус был подтвержден у 18 663 человек. Из них выздоровели 8 338, 143 пациента с COVID-19 скончались. Сейчас активными в Грузии остаются 10 182 случая.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





