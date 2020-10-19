

Гамкрелидзе: Контактировавший с инфицированным должен сдавать тест каждые 48 часов

19.10.2020 18:35





По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, контактирующие с инфицированными коронавирусом, должны перейти в самоизоляцию.



Как заявил Гамкрелидзе, контактирующий с инфицированным, должен проходить тестирование каждые 48 часов, одного раза будет недостаточно.



«Хочу подчеркнуть, что для контактировавшего с инфицированным лучше всего будет перейти в самоизоляцию. Конечно, есть и другие способы перехода в самоизоляцию. У меня такая профессия и я занимаю должность, при которой я часто контактировать с инфицированным человеком, но при контакте с человеком я постоянно экипирован. Большая часть эпидемиологов часто проходят соответствующие исследования.



На следующий день после контакта результат теста может быть отрицательным. У нас много подобных случаев. Функционируют 26 лабораторий, в них проводится тестирование за свой счет. Тестирование следует проводить 1 раз в 48-72 часа. При одном тесте нет гарантии, что вирус не будет обнаружен на третий, четвертый и пятый день», — сказал Амиран Гамкрелидзе.





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