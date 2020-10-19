

В больницах Грузии осталось 900 свободных коек для пациентов с коронавирусом

19.10.2020 21:26





По состоянию на утро 19 октября в стационарных отделениях грузинских клиник было свободно 900 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.



За последние сутки в Грузии было установлено 1 186 новых случаев заражения COVID-19. По словам Гамкрелидзе, из них только 20-25% нуждались в госпитализации, а еще 25% были бессимптомными.



Глава NCDC признал, что система здравоохранения перегружена. Именно этим он объясняет опоздания бригад «скорой».



«С примерно 300 новых случаев мы внезапно поднялись до 500, а затем до 800 и 1100 случаев. Адаптация непростая. Как правило, за три-четыре дня это регулируется. Я уверен, что это тоже урегулируется», — заявил Гамкрелидзе.



Он добавил, что сегодня в стране работают от 2,5 до 3 тысяч семейных врачей. Гамкрелидзе отметил, что именно к семейному врачу должны обращаться граждане при проявлении первых симптомов заболевания.



«У каждого человека должен быть семейный врач, и он должен знать, кто его семейный врач», — подчеркнул он.



Что касается тестирования на коронавирус, сейчас на 100 тысяч населения этот показатель составляет примерно 22,3 тысячи. Всего в стране ПЦР-тестирование на коронавирус прошли около 785 тысяч человек.



«Среди стран Евросоюза мы где-то посередине… Несмотря на то, что в течение последнего месяца эпидемиологическая ситуация серьезно ухудшалась, все это пока управляемо. Управляемо как в эпидемиологическом плане, так и в плане медицинской помощи», — заявил Гамкрелидзе.



За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 186 новых фактов COVID-19. Уже второй день показатель выражается четырехзначной цифрой. Накануне в стране был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших – 1 192.



В целом в Грузии коронавирус был подтвержден у 18 663 человек. Из них выздоровели 8 338, 143 пациента с COVID-19 скончались. Сейчас активными в Грузии остаются 10 182 случая.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





