

Первый день работы транспорта в Батуми - пассажиры без масок

19.10.2020 22:04





Сегодня, 19 октября, в Батуми возобновилась работа городского общественного транспорта. По данным мэрии, сотрудники ведомства с утра ведут контроль за обязательным ношением масок среди пассажиров.



Между тем, по данным репортеров издания «Батумелеби», которые наблюдали за потоком пассажиров у автобусных остановок, сегодня было зафиксировано несколько случаев, когда пассажиры заходили или выходили из транспорта (автобусы, микроавтобусы) без масок.



«Практически на всех улицах ведется наблюдение, на первый раз мы делаем замечание пассажиру и требуем надеть маску, если он отказывается, инспекционная группа вынудит его покинуть транспорт. Если он вновь не подчинится, то только в этом случае пассажир будет оштрафован», — сообщили «Батумелеби» в муниципальной инспекции.



Сегодня в Аджарии возобновилась работа городского общественного транспорта, междугороднее сообщение по-прежнему запрещено.



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