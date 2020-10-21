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Гамкрелидзе: Случаи инфицирования будут расти
21.10.2020 12:18
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, эпидемическая ситуация в мире постепенно ухудшается. По его словам, вторая волна коронавируса началась с середины сентября и пока, как минимум две-три недели, снижения темпов инфицирования не ожидается.
«Эпидемическая ситуация в Грузии, как и во всем мире, особенно в странах Европы, ухудшается. Ситуация усложнилась, и это было предсказуемо. Настоящая, т.н вторая волна в мире, включая Европу. Мы наблюдаем довольно интенсивный рост числа случаев коронавируса за последние две-три недели, несмотря на то, что Грузия показывает довольно низкий показатель на душу населения по количеству зараженных.
Как вы знаете, с 15 сентября, даже ранее, мы вошли в т.н вторую волну, поэтому, я могу вам прямо сказать, рост случаев заражения коронавирусом продолжится. В ближайшие две-три недели снижения темпов инфицирования не ожидается», — сказал Амиран Гамкрелидзе.
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