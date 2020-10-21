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В Грузии состоится мероприятие EU4Youth, посвященное возможностям молодежи
21.10.2020 13:54
21-22 октября на двухдневной конференции в Тбилиси, организованной программой EU4Youth, обсудят возможности для молодежи в Грузии. Мероприятие предназначено для местных, национальных и международных участников молодежной политики. Оно направлено на повышение осведомленности, обмен передовым опытом и обсуждение новых возможностей для укрепления занятости, предпринимательства и участия молодежи в Грузии.
Конференция пройдет в формате круглого стола и будет посвящена Молодежному диалогу ЕС, схеме Молодежных гарантий ЕС и инициативам Молодежного социального предпринимательства в рамках программы EU4Youth, которая поддерживают возможности для молодых людей в Грузии. Повестка дня включает выступления официальных лиц Европейского Союза и Грузии, команд программы EU4Youth и организаций, специализирующихся на молодежной политике и защите интересов.
Ожидается, что встреча поможет лучше понять молодежную стратегию и инициативы, которые разрабатываются и реализуются в Грузии при поддержке Европейского Союза. Вклад заинтересованных сторон сформирует дальнейшие возможности для сотрудничества и передовой практики. На мероприятии соберутся ключевые заинтересованные стороны, работающие над молодежной политикой в Грузии, чтобы скоординировать работу и сотрудничать в рамках будущей деятельности EU4Youth.
Мероприятие организовано программой EU4Youth, финансируемой ЕС, в партнерстве с Представительством ЕС в Грузии, Агентством молодежи в Грузии, а также партнерами-исполнителями EU4Youth в Грузии, Кавказской сетью экологических НПО (CENN) и НПО «Mercy Corps»..
В числе участников - политики, организации и практики по делам молодежи, в том числе представители молодежной политики из государственных учреждений, Национального молодежного совета, Представительства ЕС и государств-членов ЕС, а также обладатели грантов EU4Youth, сотрудники двусторонних и региональных проектов ЕС, избранные международные партнеры по развитию, эксперты и исследователи в области молодежной политики, приглашенные специалисты в области молодежи и образования и молодежные организации.
Дискуссии пройдут в Тбилиси в очном режиме, а международные участники присоединятся онлайн. Первый день будет посвящен информированию и повышению осведомленности о будущем структурированном диалоге с молодежью Восточного партнерства - Молодежном диалоге (МД) - и ознакомлению с положениями схемы Молодежных гарантий ЕС (МГ) для поддержки занятости молодежи. Второй день будет посвящен потребностям и проблемам Молодежного социального предпринимательства (МСП) в Грузии, а также выявлению передового опыта и возможностей для дальнейшего сотрудничества.
Программа EU4Youth была запущена Европейским Союзом в 2017 году с целью расширения возможностей молодых людей в Восточных странах-партнерах. В рамках Восточного партнерства EU4Youth способствует активному участию молодых людей в жизни общества и их возможности трудоустройства, развивая молодежное лидерство и предпринимательство посредством различных действий, включая наращивание потенциала, стипендии и поддержку политического диалога, а также путем предоставления грантов организациям, работающим в этих областях.
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