

В Грузии от коронавируса скончался молодой человек в возрасте до 30 лет

21.10.2020 14:55





От коронавируса в Грузии скончался молодой человек в возрасте до 30 лет. Об этом заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе на брифинге, проведенном после заседания Координационного совета.



Гамкрелидзе не уточнил других подробностей и сказал, что в настоящее время ведется клиническое разрешение этого случая.



Это самый молодой пациент в Грузии, скончавшийся от ковид-инфекции.



Всего за последние сутки в Грузии от коронавируса умерло 14 человек.



До 21 октября самой молодой пациенткой, скончавшейся от коронавируса была 40-летняя женщина, которая умерла вчера в Батуми.



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