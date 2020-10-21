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В Грузии от коронавируса скончался молодой человек в возрасте до 30 лет
21.10.2020 14:55
От коронавируса в Грузии скончался молодой человек в возрасте до 30 лет. Об этом заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе на брифинге, проведенном после заседания Координационного совета.
Гамкрелидзе не уточнил других подробностей и сказал, что в настоящее время ведется клиническое разрешение этого случая.
Это самый молодой пациент в Грузии, скончавшийся от ковид-инфекции.
Всего за последние сутки в Грузии от коронавируса умерло 14 человек.
До 21 октября самой молодой пациенткой, скончавшейся от коронавируса была 40-летняя женщина, которая умерла вчера в Батуми.
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